Mãe e padrasto são presos por maus-tratos a crianças no Amazonas

Notícias Políciais – Na terça-feira (22), um homem de 24 anos e uma mulher de 33 anos foram presos em Envira, município a 1.208 km de Manaus, pelos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz. Eles são acusados de agredir e submeter três crianças, de 7, 10 e 15 anos, a condições desumanas.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, as crianças eram forçadas a comer no chão, além de serem agredidas e levadas pela mãe a bocas de fumo para comprar drogas. O casal também privava os menores de alimentação e conforto. “Essas crianças estavam expostas a humilhações constantes. A comida era jogada no chão, e os meninos acompanhavam a mãe em lugares perigosos, como bocas de fumo”, destacou Mavignier.

PUBLICIDADE

As denúncias começaram em março, quando o Conselho Tutelar de Envira informou que a mãe levava a filha de 15 anos para adquirir entorpecentes. Durante a investigação, a adolescente revelou que vivia em um ambiente insalubre e que a mãe e o namorado usavam drogas na presença dos filhos. Ela também mencionou que o casal vendia alimentos da casa para comprar substâncias ilícitas.

O casal foi preso após mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. Ambos responderão por maus-tratos, lesão corporal e abandono de incapaz. Após a audiência de custódia, permanecerão à disposição da Justiça.