Mãe e pastor são presos por negociar sexo com menina de 10 anos

A mãe de uma menina de 10 anos e um pastor, de 55, foram presos por estupro de vulnerável na cidade de Cárceres, em Mato Grosso. A mulher é investigada por deixar o religioso abusar da própria filha em troca de dinheiro. As informações são do Diário do Centro do Mundo.

Segundo investigações da Polícia Civil, o crime acontecia na casa do suspeito e a criança era deixada lá com o consentimento da mãe. Uma vizinha, que já desconfiava das idas de criaças à casa gravou um flagrante.

Em um vídeo exposto na internet, ela confronta o pastor e questiona se a criança está na residência. Ela acionou a Polícia Militar após encontrar a bicicleta da vítima caída. Nas imagens, a vizinha ainda flagra o suspeito arrumando o cinto.

Já em uma troca de áudios, obtida pela polícia, é possível ouvir o pastor perguntando sobre a menina e prometendo um pagamento em troca do ato sexual. “Cadê a minha princesa? Já foi pra aula? Eu gosto muito dela, fala pra ela. Deixa eu falar…é…a hora que eu chegar aí eu mando seu dinheiro, tá? Eu tenho que mandar tudo ou mandar só um pouco?”, questiona.

A mãe, em resposta, cobra o envio do dinheiro e pede um comprovante para confirmar a transferência. “Quando você mandar, manda o comprovante (…) Você já mandou dinheiro? Que hora que você vai mandar?, questiona a mulher.

Segundo a delegada Paula Gomes, responsável pelo caso, as investigações prosseguem e o religioso foi preso preventivamente até a conclusão do inquérito. A criança está sendo ouvida por investigadores e recebendo acompanhamento psicológico.

Durante perícia realizada nos celulares da mãe e do pastor, a polícia constou que o suspeito tinha contato diário com a mulher. Ela autorizava que a criança fosse todos os dias até a casa do suspeito, pedindo R$ 10 a cada visita. No interrogatório, o homem confessou que “abusava da menina com “consentimento e autorização da mãe”.

A mãe da criança, por sua vez, alegou que “não imaginava que ele teria coragem de fazer isso com sua filha” e que nem sempre autorizava, mas eventualmente ela “escapava e ia sozinha”. A mulher ainda confessou que pedia dinheiro ao religioso e que seu marido, o padrasto da criança, não tinha ciência do caso.

Durante conversa com uma conselheira, a vítima relatou que é abusada desde o ano passado. Ela ainda revelou que o suspeito a ameaçava de morte e que pedia fotos dela sem roupa, pagando R$ 2 por imagem.

*Redação AM POST