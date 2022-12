Mãe é presa ao tentar entregar cocaína para filho em cadeia

Redação AM POST

Uma mulher, de 54 anos, foi presa após tentar entrar entrar no Minipresídio de Apucarana, norte do Paraná, com cocaína e um celular escondidos em suas partes íntimas, nesta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a droga e o aparelho seriam entregues ao filho dela que está preso.

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcos Felipe da Rocha Rodrigues informou que o detector de metais denunciou que a mulher portava algum objeto no corpo e ela foi impedida de entrar na cadeia.

Ao ser indagada, a mulher confessou que havia introduzido o entorpecente e um celular nas sua genitália. Segundo a polícia, o entorpecente pesou 39 gramas.

“Ficou bem claro que ela estava tentando levar droga e telefone celular pra dentro do presídio. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de ingressar com telefone no presídio”, explica o delegado Marcos Felipe da Rocha Rodrigues.

Segundo o delegado, ela não possui antecedentes e alegou que estava fazendo isso para salvar a vida do filho que precisa pagar uma dívida para não ser morto. “Vamos realizar a oitiva no filho da senhora e ver qual a participação dele e verificar se isso é verdade ou mentira. Ele também pode responder por esses crimes”, assinala o delegado.

Com informações do TMC Online*