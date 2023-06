Mãe é presa após vender o próprio filho por R$ 7 mil em maternidade

Uma mãe, não identificada, foi presa por tentar vender o próprio filho dentro de uma maternidade pelo valor de R$7 mil, no hospital em Jaboatão dos Guararapes (PE) direto para a prisão.

De acordo com a polícia, existe a suspeita de que funcionários do estabelecimento estejam envolvidos no esquema. Segundo a investigação, o documento saía da maternidade em branco e possibilitava o preenchimento do nome dos pais fora da área do hospital.

O bebê foi encaminhado para o Conselho Tutelar, ele ja estava na casa da compradora. Na delegacia, a vendedora e a cliente apresentaram versões diferentes e ambas foram presas.

O caso segue sob incêndio.

Redação AM POST