Mãe é presa por abandonar filha de 5 anos, com fome, para ir ao bar

Redação AM POST

Uma mulher de 38 anos foi presa em Campinas (SP) nesta quinta-feira (20) por abandono de incapaz, após deixar a filha de 5 anos sozinha durante a noite para ir ao bar. A menina foi encontrada por policiais militares após denúncia, já no período da tarde, sozinha dentro do apartamento na Vila Renascença, com fome e sede. A mãe se apresentou logo depois, apresentando sinais de embriaguez, e foi levada à delegacia.

Segundo o registro da ocorrência, realizado no plantão da 2ª Seccional, a mãe alegou, em um primeiro momento, que saiu de casa pela madrugada para beber, mas depois disse que havia deixado a menina por pouco tempo no imóvel, e que teria ido apenas buscar cerveja.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que a menina, que foi encontrada no quarto, assistindo TV, disse que dormiu na companhia da mãe, mas que não a encontrou quando acordou.

Depoimentos de testemunhas indicam que a mulher deixou a menina por longo período sem supervisão, no apartamento sem equipamentos de proteção e sem alimentação.

A PM conseguiu entrar no imóvel porque uma vizinha pegou a chave com a mãe no bar – ela teria ficado com medo de ser presa logo na abordagem.

À Polícia Civil a mãe alegou que é uma boa mãe, mas que está desempregada e sofre com problemas com álcool.

À EPTV, afiliada TV Globo, o delegado que registrou o caso confirmou que já havia registro de um boletim de ocorrência por maus-tratos contra ela. Foi arbitrada uma fiança de R$ 1,2 mil, mas a mãe alegou não ter condições de fazer o pagamento e permaneceu presa até a audiência de custódia, que deve ocorrer nesta sexta (21).

O Conselho Tutelar foi acionado, mas não atendeu a ocorrência. A menina ficou sob a guarda da avó materna.

À EPTV, o Conselho Tutelar confirmou que receber a ligação da Polícia Militar, mas que não atendeu a ocorrência porque o policial teria informado que a criança estava bem e que a avó poderia assumir os cuidados da menina.

Fonte: G1