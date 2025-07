Mãe é presa por abandono de filhos de 6 meses e 9 anos em Manacapuru

Notícias Policiais – Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (23/07), no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, por abandono de incapaz e maus-tratos contra seus dois filhos, de 6 meses e 9 anos de idade. A prisão foi efetuada após denúncia recebida pelo Conselho Tutelar, que relatava que as crianças estavam sozinhas em uma vila de quartos para aluguel.

Segundo informações da delegada Joyce Coelho, responsável pelo caso, a mãe teria deixado os filhos desacompanhados com frequência, negligenciando cuidados básicos como alimentação e higiene. Testemunhas ainda relataram gritos, xingamentos e ameaças direcionadas às crianças.

As vítimas foram imediatamente resgatadas pelo Conselho Tutelar. A bebê de 6 meses apresentava sinais de maus-tratos, incluindo um sangramento corporal decorrente de uma queda da cama. Após receber atendimento médico, ela e o irmão foram encaminhados para um abrigo seguro, sob os cuidados das autoridades competentes.

A mãe das crianças compareceu ao Conselho Tutelar posteriormente, em estado de agitação e com comportamento agressivo, o que exigiu a presença da Polícia Civil. Ao chegar no local, a equipe policial deu voz de prisão à mulher, que foi conduzida à delegacia do município.

Ela responderá pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos, e permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações seguem em andamento.