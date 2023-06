Mãe é presa por oferecer filha criança a homem em troca de dinheiro no Amazonas

Na quarta-feira (14), uma mulher de 26 anos e um caseiro de 59 anos foram presos em flagrante por envolvimento em um caso de exploração sexual de uma criança de 10 anos. Os abusos ocorreram em um sítio localizado no quilômetro 14 da estrada Ozias Monteiro, no município de Codajás, interior do Amazonas.

As investigações foram iniciadas após denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar de Codajás, que informou sobre a mulher que estaria submetendo sua própria filha a abusos sexuais em troca de dinheiro, envolvendo o caseiro do sítio.

De acordo com a equipe da Delegacia Interativa de Polícia de Codajás, a mulher entregava sua filha para passar os finais de semana com o caseiro nos últimos três meses, quando os abusos ocorriam.

As primeiras diligências levaram os policiais até a residência da mulher, e em seguida eles se dirigiram ao sítio, onde efetuaram a prisão do caseiro. Durante a operação, o aparelho celular do acusado foi apreendido, contendo mensagens de texto em que a mãe da criança solicitava valores entre R$ 20 e R$ 200.

Durante a revista no sítio, foram encontrados diversos DVDs com conteúdo pornográfico infantil, além de preservativos, acrescentaram as autoridades.

Redação AM POST