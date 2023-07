Mãe é presa suspeita de agredir e esfaquear mãos da própria filha no interior do Amazonas

Uma mulher de 35 anos, ainda não identificada, foi presa, nessa terça-feira (25), suspeita de agredir e esfaquear as mãos da própria filha de 6 anos, que teve a identidade preservada, em Humaitá, no interior do Amazonas.

Segundo informações da delegada Wagna Costa, titular da DEP do município, as investigações começaram após a professora da escola em que a criança estuda encontrar marcas de arranhões em seu braço e outros ferimentos, logo no início deste ano letivo.

“A criança foi questionada sobre os ferimentos e falou que sua mãe havia lhe machucado. Como não tinham como comprovar os fatos, foi dada maior atenção à criança. Já no dia 11 de julho, ela apareceu novamente com as mãos machucadas, afirmando que sua genitora a havia furado com uma faca e que iria queimar suas mãos”, relatou Wagna.

O Conselho Tutelar foi acionado e durante escuta especializada com a criança, ela afirmou que sofria agressões físicas e psicológicas frequentemente, quando seu pai não estava presente, além de ser obrigada a realizar serviços domésticos em sua casa.

“A denúncia foi trazida à delegacia e iniciamos as investigações onde foram constatados os crimes que a vítima vinha sofrendo. Sendo assim, foi representada à Justiça pela prisão preventiva da mulher, e a ordem judicial foi decretada”, disse a delegada.

A mulher responderá pelos crimes de maus-tratos e violência psicológica, e ficará à disposição da Justiça.

Redação AM POST