Mãe é presa suspeita de matar filha de 8 anos esquartejada e esconder corpo em geladeira

Uma mulher, identificada como Ruth Floriano, de 31 anos foi presa na tarde deste sábado (26), por matar a própria filha de 8 anos, esquartejada e esconder o corpo em uma geladeira no bairro Aracati, na Zona Sul de São Paulo. A infratora foi detina na Zona Leste de São Paulo e confessou o crime.

De acordo com a polícia, moradores fizeram as denúncias contra a mulher após ajudarem ela com as mudanças, na ocasião, suspeitaram do peso da geladeira. A sogra da mulher foi a nova casa neste fim de semana e ao abrir a geladeira, encontrou o corpo da vítima.

A mulher tinha ido para outro bairro conversar com um ex-companheiro dela, mas foi encontrada pela polícia. O registro diz que, assim que os policiais chegaram ao local, ela negou o crime antes mesmo de ser questionada sobre a criança, mas depois confessou o assassinato.

O registro diz que a suspeita alegou em primeiro momento que conheceu alguns homens por meio de aplicativos de relacionamentos e levou um deles para casa. Ela disse que nesse encontro, os dois usaram drogas e dormiram. Ainda na primeira versão, Ruth disse que acordou com a filha já morta e “não soube o que fazer”, quando decidiu colocar o corpo na geladeira. Isso teria ocorrido há aproximadamente um mês.

Ruth foi interrogada na delegacia pela Polícia Civil. A mãe contou que, entre os dias 8 e 9 de agosto teria usado drogas e “decidiu matar a filha por não aceitar a separação com o pai dela”. Nesta segunda versão, ela não citou a ajuda de outra pessoa para o crime.

Ela contou que , naquela madrugada, a criança estava no banheiro escovando os dentes quando foi atacada por ela com uma faca e não resistiu ao ferimento. O crime teria ocorrido ainda na Zona Leste, antes da mudança de casa em 15 de agosto, quando colocou os restos mortais da filha na geladeira.

Testemunhas contaram à polícia que ajudaram na mudança de endereço, mas que o eletrodoméstico estava pesado e embalado com lençol e fitas. Foi preciso ao menos quatro pessoas para o transporte. A situação chamou a atenção do atual namorado da mulher e da sogra dela.

Neste sábado, Ruth deixou a chave de casa com a família do namorado e foi até a Zona Leste para falar com o ex-marido. A sogra dela suspeitava de armas ou drogas escondidas na geladeira e decidiu abri-la, mas encontrou o corpo da menina. A Polícia Militar foi chamada. Ruth dizia que a criança atualmente estava com o pai.

O caso foi registrado pelo delegado Eder Vulczak como ocultação de cadáver e homicídio contra menor de 14 anos, sem possibilidade de defesa da vítima e motivo fútil. A investigação será pelo 47º Distrito Policial (DP), Capão Redondo. A mulher passará por audiência de custódia. A Justiça decidirá se ela deverá permanecer presa ou ser solta para responder aos crimes.

Ela tem outros dois filhos, que foram encontrados e entregues ao Conselho Tutelar.

Redação AM POST