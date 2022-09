Mãe é suspeita de matar filhas de 6 e 10 anos a facadas

Redação AM POST

Uma mulher de 30 anos é suspeita de ter matado a facadas as duas filhas, de 6 e 10 anos, na manhã desta terça-feira (27), em Edéia, a 120 km de Goiânia. A polícia segue em busca de seu paradeiro.

De acordo com o delegado Daniel Gustavo, a dona de casa Isadora Alves de Faria teria matado as duas filhas a facadas e depois fugido de casa. A polícia foi acionada após o pai chegar ao local e encontrar as filhas mortas.

A Polícia Civil informou que as vítimas foram encontradas mortas em um colchão, na garagem de casa, no Setor Samambaia. A corporação disse ainda que a equipe faz diligências para esclarecer como o crime aconteceu.

De acordo com o delegado, as vítimas são Maria Alice, de 6 anos, e Lavínia, de 10. Segundo o investigador, ainda não há suspeitas do que pode ter levado a mulher a cometer o crime.

ão temos nem noção do que leva uma pessoa a fazer isso”, disse.

A Polícia Científica de Morrinhos informou que foi acionada para se deslocar até Edéia, onde a perícia segue em andamento no local onde as crianças foram encontradas.

*Com informações do G1