Mãe encontra filho de 2 anos morto com bilhete ao lado ao chegar em casa

Uma mulher encontrou o filho de 2 anos morto ao chegar em casa, na quarta-feira (1º), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. De acordo com a imprensa do país, a mãe saiu de casa no início da manhã para trabalhar e deixou o filho mais novo sob os cuidados do irmão, de 14 anos. As informações são do G1.

Quando chegou em casa, o filho mais velho não estava. Já o corpo do filho mais novo estava ao lado de um bilhete. “Sinto muito. Seu filho viu o que não devia e estamos com seu filho maior”, dizia a mensagem. O adolescente só foi encontrado nesta quinta-feira (2).

Conforme as investigações, a suspeita é de que o menino foi morto por asfixia ou sufocamento. Não foram encontradas lesões no corpo nem sinais de violência sexual. Para a promotora pública Reinalda Palacios Jara, a suspeita inicial é de que a morte tenha sido acidental, durante uma brincadeira entre os irmãos.

“A hipótese mais forte é de que eles estavam brincando e o menino sufocou acidentalmente”. Conforme a promotora, o adolescente “está em choque, assustado” e está sendo ouvido por psicóloga e assistente social. Sobre o bilhete, Reinalda disse que o menino não mencionou nada e que, “por se tratar de adolescente, não se pode perguntar tudo”.