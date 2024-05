Mãe faz filha de 13 anos se prostituir por R$ 100 e polícia flagra momento de estupro em motel de Manaus

Notícias de Manaus – Uma mulher de 38 anos foi presa suspeita de oferecer a filha de 13 anos, para a prostituição em Manaus. O caso aconteceu no bairro do Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, houve uma denúncia de que uma mulher estava oferecendo a filha para um homem, e que havia marcado um programa para a vítima, no valor de R$ 100.

“Nós recebemos uma denúncia anônima ainda pela manhã dizendo que havia uma mulher, no bairro Gilberto Mestrinho, que estava agenciado a própria filha a fazer programas sexuais com diversos homens (…) Por volta das 14h, recebemos uma nova denúncia dizendo que havia sido marcado um encontro num determinado motel, foi dado o endereço, foi dado o endereço e também as características do carro e da pessoa que entraria com a adolescente”, disse a delegada.

A polícia fez campana no local, e no momento em que o homem, que já havia tido relações com a menor em outra ocasião, recebeu voz de prisão. A dona no motel também acabou sendo presa, pelo favorecimento do crime.

“Ela contou que não era a primeira vez, ele já era cliente da mãe dela, inclusive ele mandou mensagem ontem exigindo ver a adolescente. A mãe dela enviou um áudio de volta dizendo que a adolescente estava surrada. Ela apanhou com um pedaço de madeira e estava toda machucada, inclusive na cabeça”.

Ainda segunda a delegada, momento antes da vítima ir ao motel, a mesma ligou para a polícia, desesperada.

“A adolescente completou 13 anos neste ano. A vítima estava muito machucada, lesionada fisicamente. A mãe a espancava porque ela não queria fazer os programas sexuais e ela morava sozinha com essa mãe há 1 ano, depois de ser criada pela avó paterna e ela exigiu que a menina fosse morar com ela”, contou a autoridade policial.

Quando não era oferecida para programas sexuais, a garota era babá de uma criança.

Há suspeitas que a mulher também agenciava outras vítimas.

O homem vai responder por estupro de vulnerável, a mãe foi autuada por exploração sexual infantil, lesão corporal e favorecimento à exploração sexual, e a dona do motel também vai responder por exploração sexual uma vez que os programas aconteciam sempre no estabelecimento dela.