Mãe paga por decoração da festa de 1 ano do filho, descobre golpe no dia do evento e se desespera em Manaus

Notícias policiais – Uma família manauara viveu um verdadeiro pesadelo neste domingo (4), ao descobrir que havia sido vítima de um golpe enquanto se preparava para comemorar o primeiro aniversário de um bebê. A mãe da criança, que prefere não ser identificada, contratou uma empresa de decoração localizada no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, mas o serviço nunca foi entregue.

O caso foi registrado no 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por Evanildo Freitas de Matos, avô da criança e pai da vítima. De acordo com ele, sua filha passou um ano economizando e pagando parceladamente mais de R$ 1 mil à empresa, que foi encontrada por meio de redes sociais. O combinado era que a decoração seria montada no dia da festa, mas a responsável pelo serviço simplesmente desapareceu.

PUBLICIDADE

“Minha filha tentou ligar pra ela no dia e a mulher desligou o telefone. Nem cadeira tinha, foi tudo arrumado em cima da hora. Tivemos que correr atrás de tudo no desespero”, relatou Evanildo, que precisou utilizar uma reserva financeira para ajudar a filha e garantir que a comemoração não fosse completamente arruinada.

PUBLICIDADE Pai de família cai em golpe após contratar um serviços de decorações para fazer aniversário de criança de 1 ano Posted by AM POST on Monday, May 5, 2025 PUBLICIDADE

Segundo a vítima, três diferentes chaves Pix, com CPFs distintos, foram utilizadas nos pagamentos. Uma das chaves é registrada em São Paulo, outra no interior do Amazonas e a terceira em Manaus, o que pode indicar um esquema fraudulento.

“Tem que estar na penitenciária uma pessoa dessa, que aplica um golpe assim. Minha filha passou o ano todinho juntando dinheiro. Ela tem todos os comprovantes e mesmo assim foi enganada”, desabafou Evanildo, indignado com a situação.

PUBLICIDADE

Os comprovantes de pagamento foram entregues a Polícia Civil do Amazonas que investiga o caso.

A família agora aguarda as investigações e espera justiça. Para eles, além do prejuízo financeiro, fica a tristeza de um momento que deveria ser só de alegria ter sido marcado pela decepção.