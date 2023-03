Mãe presa por agredir o filho de 3 anos em vídeo chamada com pai do garoto é solta em audiência de custódia em Manaus

Redação AM POST*

A Justiça do Amazonas concedeu, em audiência de custódia, liberdade provisória para uma mulher, de 22 anos, que agrediu o próprio filho, de 3 anos, durante uma vídeo chamada com o ex-companheiro, que é pai da criança. Conforme a polícia a criança foi tortura por conta de brigas conjugais do casal.

Além da liberdade provisória houve uma decisão com medidas protetivas para que a mulher não chegue perto do filho e com isso ela perdeu a guarda da criança. A guarda provisória, inclusive, está com o tio da criança já que o pai dele mora no exterior.

A Mulher foi presa em flagrante na última quinta-feira (16) e indiciada pelo crime de tortura após a Polícia Militar receber denúncias do caso. Porém, no dia seguinte ela foi liberada após audiência de custódia.

Conforme informações dos familiares dela a polícia, a mulher estava alcoolizada no momento da ligação, acabou brigando com o pai da criança e bateu no menor.

Assista: Mulher é presa após torturar filho de 2 anos em vídeo chamada com ex-companheiro em Manaus