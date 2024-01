Mãe presa por manter filhos em situação de abandono e cárcere privado

A mulher de 23 anos presa em flagrante por manter três filhos, incluindo um bebê, em situação de abandono e cárcere privado possui uma extensa ficha de denúncias no Conselho Tutelar de São Miguel Arcanjo (SP). A operação que resgatou as crianças aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Jardim São Carlos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Emerson Jesus Martins, as vítimas são irmãos, um bebê, menino de um ano e 11 meses, e as meninas, de três e sete anos. Eles foram encontrados presos em um banheiro sujo e com diversos materiais e brinquedos espalhados pelo chão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na casa moravam apenas a mãe e os três filhos. As crianças estão sob cuidados do Conselho Tutelar e serão entregues a familiares ou em um abrigo da região.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapetininga (SP). A mulher permanece presa e aguarda decisão da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações do G1