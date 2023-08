Mãe presa por matar a filha diz que pesquisou na internet ‘jeito mais fácil’ de esquartejar

Uma mulher, identificada como Ruth Floriano, de 30 anos, presa em flagrante no último sábado (26) suspeita de matar a filha, Alany Izilda Floriano Silva, de 9 anos, esquartejar o corpo e esconder as partes da criança na geladeira de casa, confessou o crime e disse à polícia que pesquisou na internet o “jeito mais fácil” de esquartejar.

De acordo com a polícia, celular de Ruth pelo Instituto de Criminalística de São Paulo deve apontar as páginas da internet que foram usadas como fontes por ela.

Ruth terá a prisão preventiva decretada e ficará detida por tempo indeterminado.

Ela se mudou para a região do Jardim Paulista no último dia 16 de agosto, com ajuda do atual namorado, Jonathan Queiroz dos Reis, depois de afirmar que estava sofrendo agressões e ameaças pelo ex-marido.

Em depoimento à polícia, um funcionário que realizou o transporte dos móveis notou que, no dia da mudança, a geladeira estava enrolada em um lençol e amarrada com fitas. Um amigo de Jonathan também afirmou que o eletrodoméstico estava mais pesado que o normal, e que foram necessárias quatro pessoas para carregá-lo.

A mulher alegou que não possuía malas, por isso, teria guardado suas coisas dentro da geladeira.

A atual sogra de Ruth começou a desconfiar da situação depois de perceber que o aparelho, apesar de seguir enrolado no lençol, estava ligado na tomada. Ela suspeitava que havia drogas e armas dentro da geladeira.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Ruth foi à casa do ex-marido no sábado (26) e deixou a chave da sua casa com o namorado. A sogra aproveitou o momento e entrou na residência, encontrando restos mortais de uma criança dentro de uma caixa térmica que ficava ao lado da geladeira.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar o local e abrir o eletrodoméstico, encontrou as outras partes do corpo da criança.

A mulher detalhou que esfaqueou a vítima quando a criança estava escovando os dentes de madrugada, teria pesquisado na internet maneiras de esquartejar, e guardou partes do corpo na geladeira. Depois, ela jogou membros em um esgoto perto da casa.

Redação AM POST