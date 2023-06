Mãe recebe vídeo do filho de 14 anos sendo assassinado a tiros

Erieldson Ribeiro da Costa, de 14 anos, estava desaparecido desde a última terça-feira (20), ao sair de casa para jogar bola. O garoto teria sido sequestrado no bairro Buenos Aires, Zona Norte de Teresina, e assassinado.

Amigos contaram que três homens levaram o jovem e, desde então, ele não foi mais visto. Quando foi levado, ele estava no campo de futebol.

Poliana Oliveira, mãe do adolescente, recebeu um vídeo do filho sendo morto. As cenas foram gravadas pelos atiradores que em seguida compartilharam até chegar na genitora. O corpo ainda não foi encontrado.

Nas imagens, o garoto aparece sentado no chão em uma região cercada de mato. Alguém filma enquanto outra pessoa segura uma arma de fogo apontada para ele. Ele pede para não ser morto, mas é atingido com vários disparos e cai deitado no chão.

“Meu ‘fizim’ pedindo pra não morrer. Ele não era ‘sujo’, estudava, uma boa pessoa. Esse povo levou ele só pra fazer essa maldade com ele. Ele não tinha envolvimento com nada. Um filho maravilhoso, brincava de pipa, de bola, saiu dizendo que ia jogar bola e não voltou mais. Só mandaram esse vídeo executando ele com dois tiros na cabeça”, contou a mãe, chorando muito.

Com informações do G1*