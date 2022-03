Mãe suspeita de espancar e matar filho de 2 anos é presa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi presa neste sábado (19), a mulher suspeita de espancar o próprio filho de 2 anos com um ripa após ele quebrar maquiagens. Segundo a justiça, ela é suspeita de maus-tratos.

A prisão preventiva da mulher foi decretada na quinta-feira (17) pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do plantão criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJAM), em parecer favorável do Ministério Público do Amazonas.

A criança chegou a ser internada no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, dois dias após sofrer as lesões, apresentando febre, vômito e respiração fraca, mas não resistiu aos ferimentos.