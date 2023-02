Mais 4 PMs suspeitos de envolvimento em chacina na AM-010 são presos em Manaus

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (17), foram presos em Manaus, mais quatro policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) – sendo um oficial de patente não revelada – suspeitos de envolvimento na chacina ocorrida, em dezembro de 2022, na rodovia AM-010, que matou os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, 33 e 31 anos, além do casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 29 e 22 anos.

Os PMs são alvos da “Operação Cerco Fechado”, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). Em dezembro do ano passado, 12 policiais já haviam sido presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por suspeita de envolvimento no crime.

“Nós temos um oficial preso, um oficial que estava de serviço na oportunidade e demais policiais militares da Rocam que estavam formando equipe naquele momento”, disse o promotor de Justiça, Armando Gurgel.

Os nomes dos presos não foram divulgados porque as investigações correm sob sigilo, mas o promotor esclareceu que três PMs foram presos em casa e um na delegacia onde estava trabalhando.

Além dos mandados de prisão, a Polícia Civil também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. O material apreendido nos endereços dos alvos deve passar por perícia.

“A natureza das prisões é preventiva, portanto, que não tem prazo certo, fechado, apesar também de não ser uma condenação. O Ministério Público entende que elas deveriam ser alvo dessas medidas que foram concedidas por um colegiado de cinco juízes da central de inquéritos policiais”, frisou o promotor.

Do início das investigações até agora, 16 policiais já foram presos por suspeita de participação de forma direta ou indireta na execução dos jovens.

Abordagem

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os PMs fazendo uma abordagem ao carro em que as vítimas estavam. Nas imagens as mulheres aparecem fora do veículo e emparedadas na viatura da Rocam, logo depois elas são revistadas em frente a uma casa. O endereço da abordagem não foi divulgado.

Imagem, que aparenta ser de uma câmera de segurança, mostra duas viaturas e um veículo Ônix branco seguindo pela Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como ‘Avenida das Torres’, no bairro Lago Azul. Logo depois, 1h05, uma terceira viatura passa pelo mesmo ponto também no sentido da AM-010.

O crime

Os corpos das vítimas – dois homens e duas mulheres – foram encontrados dentro de um carro, na manhã do dia 21 de dezembro, na rodovia AM-010, no Amazonas.

Além de terem sido baleadas, as vítimas estavam com diversos sinais de agressão pelo corpo.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. No entanto, informações extraoficiais é que a principal suspeita é que as mortes teriam sido motivadas por uma abordagem malsucedida.

Após a chacina, a Polícia Militar do Amazonas divulgou que três das quatro vítimas já haviam sido presas. Os irmãos Diego e Daiane Máximo tinham passagens por tráfico drogas. Já Alexandre, que é filho do sargento da PM Alessandro Silva, havia sido detido em 2016 por roubo.