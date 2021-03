Mais de 10 estabelecimentos são fechados por aglomeração e descumprimento do decreto governamental no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus), em parceria com órgãos de fiscalização municipais, deflagraram a operação “Gavião Real XI”, no último final de semana. Entre a sexta-feira (19/03) e o domingo (21/03), 15 estabelecimentos, entre casas noturnas e bares, além de locais denunciados por aglomeração, foram fechados.

Continua depois da Publicidade

A ação teve o objetivo de fiscalizar os estabelecimentos do município para verificar se estes estão cumprindo os decretos estadual e municipal, que determinam a restrição temporária da circulação de pessoas e proíbem aglomerações, como medidas preventivas de combate a propagação da Covid-19 no município.

De acordo com o capitão David Nery, do 3º BPM, os locais vistoriados não cumpriam as medidas preventivas. “Durante os três dias de operação foram fiscalizados 15 estabelecimentos, todos conseguiram ser multados e fechados”, disse. O capitão ainda enfatizou que as ações continuarão.

Além da PM, também participaram da operação fiscais do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito e Transporte (Imtrans), Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa