Um homem, não identificado, foi preso enquanto transportava mais de 100 tijolos de cocaína na zona leste de São Paulo, no sábado (15). Os mais de 111 kg da droga estavam escondidos em um veículo, dentro de caixas de papelão.

De acordo com a polícia, o suspeito estaria levando uma grande quantidade de droga para a zona leste da capital paulista, momento em que seu veículo começoi a ser monitorado. Ao localizá-lo, identificaram que a traseira do veículo estava rebaixada graças a caixas de papelão no banco traseiro e no porta-malas do carro.

Os 111 kg de cocaína, o automóvel e o celular do suspeito foram apreendidos. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).

