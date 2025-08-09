A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Mais de 170 kg de skunk são apreendidos em operação contra tráfico interestadual no Norte

Ação integrada das polícias civis do Amazonas e Rondônia intensifica combate ao crime organizado na região.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 13:20

Foto: Reprodução

Notícias policiais – Na sexta-feira (8), a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras resultou na apreensão de aproximadamente 171 quilos de skunk, distribuídos em 150 tabletes. A ação visa intensificar o combate ao tráfico interestadual e internacional de drogas, focando na repressão qualificada às organizações criminosas que atuam na região Norte do país.

PUBLICIDADE

Leia mais: Polícia prende cinco pessoas e apreende drogas, arma e dinheiro em operações no AM

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e realizada pela Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), em parceria com o DENARC da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) e a Receita Federal.

PUBLICIDADE

O entorpecente apreendido foi encaminhado ao DENARC de Rondônia para os procedimentos legais. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em enfrentar o crime organizado e proteger a população da região.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Vendedora impede furto e toma produtos de suspeita na saída de shopping em Manaus; veja vídeo

A funcionária acionou imediatamente a equipe de segurança do centro de compras.

há 52 minutos

Manaus

Preço da gasolina cai alguns postos de Manaus; veja valor

Redução de 10% no preço beneficia motoristas, mas maioria dos postos ainda mantém valores mais altos na capital amazonense.

há 57 minutos

Amazonas

SPA Joventina Dias busca familiares de paciente desorientado internado na unidade

Homem sem identificação está internado desde 5 de agosto e não consegue se comunicar.

há 1 hora

Amazonas

Inimigo do Amazonas: Lula veta trecho do licenciamento ambiental que ia beneficiar pavimentação da BR-319

Parlamentares do Amazonas criticam decisão presidencial que impede avanço imediato na pavimentação da BR-319, considerada vital para integração e desenvolvimento da região.

há 1 hora

Brasil

Bispo Edir Macedo gera polêmica ao debochar sobre suicídio de pastor da Universal; assista

Declarações consideradas insensíveis provocam críticas de fiéis e questionamentos sobre apoio emocional na Igreja Universal.

há 1 hora