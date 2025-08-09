Mais de 170 kg de skunk são apreendidos em operação contra tráfico interestadual no Norte

Notícias policiais – Na sexta-feira (8), a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras resultou na apreensão de aproximadamente 171 quilos de skunk, distribuídos em 150 tabletes. A ação visa intensificar o combate ao tráfico interestadual e internacional de drogas, focando na repressão qualificada às organizações criminosas que atuam na região Norte do país.

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e realizada pela Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), em parceria com o DENARC da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) e a Receita Federal.

O entorpecente apreendido foi encaminhado ao DENARC de Rondônia para os procedimentos legais. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em enfrentar o crime organizado e proteger a população da região.