Mais de 20 toneladas de drogas foram apreendidas pela polícia nos últimos dez meses no AM

Redação AM POST

As operações policiais deflagradas por agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultaram na apreensão de 23,4 toneladas de drogas entre os meses de janeiro e outubro de 2022 em todo o estado do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Diariamente, as forças de segurança deflagram diversas operações na capital, em municípios da Região Metropolitana, além da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, que reforça o policiamento em municípios do interior de estado, bem como intensifica os patrulhamentos fluviais. As operações acontecem simultaneamente integrando o trabalho das polícias do Amazonas, e também, em alguns casos, contam com o apoio de agentes de órgãos federais.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a integração entre os órgãos é uma determinação do governador do Amazonas, Wilson Lima, para que as ações se tornem cada vez mais exitosas.

“Procuramos realizar as ações sempre com a integração entre as forças de segurança, atuando em conjunto também com órgãos federais, para que estas operações, gerando assim excelentes resultados em benefício da população”, enfatizou o secretário.

Continua depois da Publicidade

Resultados positivos

De janeiro a setembro deste ano, as forças de segurança de todo o estado retiraram 1.553 armas de fogo das mãos de criminosos e efetuaram 6.586 prisões em todo o estado.

O comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, destacou o avanço da Segurança Pública não só nos resultados positivos, mas também nos investimentos feitos nas corporações.

Continua depois da Publicidade

“O resultado é feito de um trabalho integrado entre as forças de segurança, bem como dos investimentos realizados pelo governador Wilson Lima para combater o crime organizado no estado. Prova disso foi a estruturação da Base Arpão, as lanchas blindadas e a aquisição de equipamentos para as polícias Militar e Civil”, ressaltou o coronel.

Outras apreensões

Em setembro deste ano, uma ação deflagrada pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da PC-AM, apreendeu mais de uma tonelada de maconha tipo skunk no Km 69 da rodovia AM-070, zona rural do município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

No mesmo mês, agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da SSP-AM, apreenderam 250 quilos de entorpecentes em uma balsa no porto da Panair, em Manaus.

No mês de maio, uma ação integrada entre a Companhia de Operações Especiais (COE) e o Batalhão de Policiamento Ambiental, ambos batalhões especializados da PMAM, resultou na apreensão de 600 quilos de drogas, durante a operação Fronteira Mais Segura/Hórus, deflagrada em Manaus e no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Bruno Fraga, destacou que as grandes apreensões de drogas ocorridas ao longo deste ano são reflexo de um trabalho firme e eficaz de combate ao crime organizado realizado pela Polícia Civil, que resultou em números positivos para a segurança pública do Amazonas.

“A nossa meta é continuar empenhados no combate às organizações criminosas e a outros delitos, para levar mais segurança à sociedade amazonense. A Polícia Civil está diuturnamente nas ruas, tanto no trabalho preventivo quanto repressivo, e teremos outras grandes operações para o enfrentamento desses crimes”, enfatizou.