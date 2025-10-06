Mais de 22 kg de drogas são apreendidos em embarcação próximo a Barcelos

Notícias policiais – Na noite deste domingo (5), a Polícia Militar do Amazonas apreendeu 22,7 quilos de maconha do tipo skunk em uma lancha a jato nas proximidades do município de Barcelos, a 399 quilômetros de Manaus. Durante a ação, um homem de 21 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

PUBLICIDADE

A operação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ocorreu por volta das 23h, quando a equipe abordou a embarcação que transportava passageiros.

O cão policial Taurus indicou a presença de entorpecentes em uma mochila. Ao serem verificadas, os policiais encontraram três tabletes de droga.

Novas buscas foram realizadas a bordo e o cão voltou a sinalizar para outra mala, onde foram localizados mais 15 tabletes. Todo o material apreendido totalizou 22,7 quilos de maconha skunk, com valor estimado em R$ 454 mil para o crime organizado.

PUBLICIDADE

O responsável pelas malas foi identificado e conduzido à Base Arpão 3, onde foi formalizada a prisão em flagrante. O suspeito e a droga foram apresentados à equipe da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para os procedimentos legais.

LEIA MAIS: Carreta tomba na Avenida Constantino Nery e causa lentidão em Manaus; Veja

A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na região e a importância do trabalho integrado entre as forças policiais para coibir crimes que impactam a segurança pública.