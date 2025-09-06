A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Mais de 260 veículos roubados foram recuperados no AM de janeiro a agosto de 2025

As ações ocorreram em Manaus e no interior do estado, consolidando um recorde no combate a crimes contra veículos.

Por Jonas Souza

06/09/2025 às 13:28 - Atualizado em 06/09/2025 às 13:31

Ver resumo

Notícias de Polícia – A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) recuperou 264 veículos roubados e furtados e prendeu 64 pessoas entre janeiro e agosto deste ano. As ações ocorreram em Manaus e no interior do estado, consolidando um recorde no combate a crimes contra veículos.

Leia mais: Duas pessoas são presas em clínica clandestina por maus-tratos e cárcere privado a adolescentes

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, foram recuperadas 160 motocicletas em nove operações realizadas no interior e 104 veículos — entre caminhões, carros e motos — na capital, no âmbito da operação Amazônia Sem Fronteira.

“As ações policiais resultaram na prisão de 64 pessoas, somando mandados de prisão e flagrantes. Nosso foco não tem sido apenas a prisão e identificação de autores, mas também o combate a organizações criminosas, com investigações sobre lavagem de dinheiro e apreensão de patrimônio dos investigados”, afirmou o delegado.

PUBLICIDADE

Segundo ele, desde 2024 as operações no interior do estado têm sido intensificadas, com visitas planejadas a pelo menos duas cidades por mês. Até agora, 11 municípios já foram contemplados.

Barreto destacou que Manaus concentra a maior frota de veículos e, consequentemente, a maior incidência de crimes, mas muitos dos automóveis roubados acabam sendo levados para o interior. “Nosso trabalho é identificar as cidades que mais recebem esses automóveis. Em Manacapuru, por exemplo, já realizamos três operações neste ano e recuperamos mais de 45 veículos”, disse.

PUBLICIDADE

As operações também são direcionadas a oficinas e locais de grande concentração de motocicletas. “Das 160 motocicletas recuperadas, apenas uma foi fruto de perseguição em flagrante. Nos demais casos, os veículos estavam estacionados em feiras, oficinas e comércios”, completou o delegado.

Na capital, o trabalho conta com apoio tecnológico, como o Sistema Paredão e o Cortex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que auxiliam no rastreamento e localização de veículos.

PUBLICIDADE

Orientações à população

O delegado alertou sobre medidas preventivas para reduzir o risco de furtos e roubos. Entre as recomendações estão estacionar em locais seguros e fechados, usar travas, guidom travado e alarmes. Ele também destacou a importância da cautela na compra de veículos pelas redes sociais.
“Muitas vezes, mesmo conferindo a placa em aplicativos, o comprador pode estar adquirindo um veículo roubado ou adulterado, o que pode configurar receptação ou até um crime mais grave”, explicou.

Denúncias

A Polícia Civil reforçou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), diretamente à DERFV ou em qualquer unidade policial.

A DERFV funciona na rua Adelaide Carraro, Conjunto Bela Vista, bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Ivete Sangalo é recebida com festa por fãs ao desembarcar em Manaus para o Sou Manaus 2025

Um dos fãs entregou a ela uma bandeira do Amazonas, gesto que foi recebido com sorrisos pela cantora.

há 1 minuto

Brasil

Forças Armadas cumprirão decisão do STF sobre tentativa de golpe, diz Ministro da Defesa

José Múcio Monteiro disse que militares respeitarão veredito envolvendo Bolsonaro e altos oficiais acusados de conspirar contra o resultado das eleições de 2022.

há 8 minutos

Polícia

Homem suspeito de assaltos é morto por espancamento na zona Norte de Manaus

Vítima foi arrastada até um terreno baldio no bairro Santa Etelvina.

há 23 minutos

Esporte

Brasil perde para a Itália no tie-break e disputará bronze no Mundial de Vôlei

Seleção brasileira fez jogo equilibrado, mas viu as italianas avançarem para a final contra a Turquia.

há 26 minutos

Pará

Duas pessoas são presas em clínica clandestina por maus-tratos e cárcere privado a adolescentes

Entre os suspeitos estão a gerente da clínica, que vai responder por maus-tratos e cárcere privado.

há 33 minutos