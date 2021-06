Mais de 3 quilos de drogas são encontrados em lixeira de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Durante fiscalização na embarcação Mário Lemos, agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam mais de 3 quilos de drogas escondidos em uma lixeira. A apreensão ocorreu por volta do meio-dia desta quinta-feira (03/06), próximo ao município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Durante a ação, um homem foi levado para o cartório policial da Base para prestar depoimento.

De acordo com o major Charles Prestes, comandante da 11ª edição da operação, a embarcação ferry boat foi abordada vindo do município de Fonte Boa, com destino a Manaus. Na vistoria feita no barco, uma sacola com três tabletes de cocaína foi encontrada na lixeira. Após apreender o material ilícito, as imagens das câmeras de segurança da embarcação foram solicitadas. Um homem foi visto nas imagens se aproximando da lixeira várias vezes.

O suspeito foi ouvido pela Polícia Civil no cartório da Base e negou ser o responsável pela droga. Após prestar depoimento, ele foi liberado. O entorpecente, avaliado em R$ 75 mil, foi levado até a Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão – Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

* Com informações da assessoria de imprensa