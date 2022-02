Mais de 3 toneladas de drogas são apreendidas durante operação Hórus no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura, do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam mais de 3 toneladas de entorpecentes em janeiro deste ano. As ações fazem parte da operação Hórus, do Governo Federal.

O coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F) da SSP-AM, tenente-coronel Lima Júnior, afirma que a operação tem como finalidade combater todos os crimes transfronteiriços, com foco principal no tráfico de drogas e armas.

“Atuamos em algumas áreas de interesse por onde passam as drogas, pois sabemos que as calhas do rio são grandes, principalmente no Médio Solimões, onde nós estamos com a Base Arpão”, disse.

Durante o período, 75 pessoas foram presas, 52 armas de fogo foram apreendidas e mais de 900 munições foram retiradas das mãos de criminosos em ações policiais no Amazonas

“As polícias do Estado do Amazonas têm atuado incansavelmente no combate ao narcotráfico. Tivemos apreensões recentes da Polícia Civil e da Polícia Militar, principalmente na calha do rio Negro, onde estamos atuando firmemente bem”, ressaltou Lima Júnior.

Operação Hórus

Em duas ações distintas, agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam drogas e armas, causando prejuízo estimado em R$ 39 mil ao tráfico de drogas. Na primeira abordagem, os policiais encontraram mais de 1 quilo de cocaína dentro da embarcação FB Letícia Sofia. O barco era oriundo de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) e tinha a capital como destino final.

No decorrer das buscas, um cão antinarcóticos direcionou os agentes para um dos banheiros femininos da embarcação, onde um pacote grande de entorpecente foi encontrado escondido no chão.

Em outra ocorrência, os agentes da Base Arpão em conjunto com policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari (a 363 quilômetros da capital), apreenderam armas de fogo e cartuchos de munições, durante o patrulhamento fluvial.