Mais de 30 pessoas foram presas no fim de semana no Amazonas

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 32 pessoas e apreendeu cinco adolescentes durante os patrulhamentos realizados no final de semana no estado.

As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Lábrea, Japurá, Atalaia do Norte, Novo Aripuanã, Eirunepé, Rio Preto da Eva, Borba e Canutama, em decorrência de crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Entre a manhã de sexta-feira (12/11) e as primeiras horas de hoje (15/11), as guarnições da PMAM tiraram de circulação cerca de 2 quilos de entorpecentes, 19 armas de fogo, 104 munições e mais de R$ 4 mil em espécie.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo, em ocorrência registrada no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. Durante a abordagem, a guarnição apreendeu quatro revólveres, uma escopeta e uma pistola, além de 15 munições de diferentes calibres. O suspeito foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam uma bolsa com material ilícito, no bairro Armando Mendes, zona leste da cidade. Entre os materiais apreendidos estavam duas porções de maconha, um revólver calibre 38, uma balança de precisão e R$ 2 mil em espécie. O material ilícito foi apresentado no 14º DIP.

Interior

Em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus), dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram presos por ato infracional análogo ao crime de roubo. A guarnição estava realizando o patrulhamento de rotina, quando uma mulher relatou ter sido assaltada pela dupla. Os adolescentes foram encontrados nas proximidades do local do delito e, durante a abordagem, os policiais encontraram dois celulares. Eles foram levados à delegacia do município.

No município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), um casal foi preso por tráfico de drogas. Com eles foram encontradas 42 trouxinhas de oxi, sete trouxinhas de maconha, sete trouxinhas de cocaína, 36 gramas de maconha, 101 gramas de oxi em pedra, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 358 em espécie. Os infratores foram encaminhados à delegacia do município.