Mais de 30 pessoas são presas e 16 armas retiradas de circulação em Manaus

As ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a sexta-feira (16/10) e a madrugada desta segunda-feira (19/10), em Manaus, resultaram na prisão de 38 pessoas durante ocorrências distintas, em 27 bairros da cidade. Além das prisões, também foram apreendidos nove adolescentes, 1.013 porções de entorpecentes, dinheiro, oito balanças de precisão, celulares e um rádio comunicador. Também foram retiradas de circulação 16 armas de fogo.

A maioria das prisões está relacionada ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Também houve prisões por roubo, estupro, receptação e embriaguez ao volante.

Três homens, de 24, 30 e 54 anos, foram presos por policiais da Força Tática por tráfico de drogas e por porte irregular de arma de fogo. O trio foi abordado na avenida Itaúba, zona leste de Manaus, em um veículo. Eles foram flagrados com duas armas de fogo, munição, porções de entorpecentes e duas balanças de precisão.

Em outra ocorrência, quatro armas de fogo, sendo uma metralhadora, dois revólveres e uma pistola, 34 munições e R$ 569 em espécie foram apreendidos pela Força Tática na rua das Araras, no bairro Cidade de Deus. Na ação, dois homens, de 24 e 54 anos, foram presos. A prisão ocorreu após denúncia de que um indivíduo estava armado e fazendo a segurança de uma casa. No local, o suspeito foi identificado e flagrado com uma pistola na cintura. Aos policiais ele apontou a localização do comparsa, que estava em um veículo, onde foi encontrada a submetralhadora. As outras duas armas foram encontradas no imóvel.

* Com informações da Assessoria de Imprensa