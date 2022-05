Mais de 40 pessoas foram presas e 14 armas apreendidas neste final de semana no Amazonas

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 43 pessoas e apreendeu oito adolescentes durante o final de semana no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Alvarães, Guajará, Maués, Manacapuru, Tabatinga e Uarini.

Continua depois da Publicidade

Entre a manhã de sexta-feira (13/05) e as primeiras horas de hoje (16/05), as guarnições da PM apreenderam 700 porções de entorpecentes, 14 armas de fogo, 31 munições e mais de R$ 3 mil em espécie.

Na tarde de sexta-feira, um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na rua das Palmeiras, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Com ele foram encontrados dois revólveres, calibre 32 e 38. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) cumpriram um mandado de prisão pelo crime de roubo em nome de Fábio Cabral Correa, 23, na rua Conde de Itaguá, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O homem foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Continua depois da Publicidade

Na tarde do domingo (15/05), um homem de 22 anos foi preso pelo crime de receptação. De acordo com o relatório, o suspeito estava conduzindo uma motocicleta Honda, de cor vermelha, placa JWT-9011, com restrição de roubo, na avenida Alphaville, bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O infrator foi encaminhado ao 14º DIP e autuado em flagrante pelo crime.

Interior – Uma mulher de 31 anos foi presa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde deste sábado (14/05), no município de Alvarães (531 quilômetros de Manaus). Foram apreendidas com ela 23 porções de oxi, uma espingarda calibre 36, três cartuchos do mesmo calibre e dois aparelhos celulares. A infratora foi levada até a 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).