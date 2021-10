Mais de 400 agentes da SSP-AM vão atuar durante jogo entre Manaus FC e Ypiranga na Arena da Amazônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais de 400 agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) irão atuar durante a partida entre Manaus Futebol Clube e Ypiranga (RS), pela fase decisiva do Campeonato Brasileiro Série C. A partida marca o retorno da torcida do Gavião aos estádios e contará com a presença de 14 mil pessoas na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

O jogo na Arena da Amazônia, agendado para domingo (17/10), às 15h (horário de Manaus), seguirá o protocolo definido para a partida da Seleção Brasileira. No jogo entre Brasil e Uruguai, mais de 1.500 agentes da Segurança Pública garantiram a proteção dos torcedores.

São 419 agentes entre policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e agentes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot), do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), garantindo a segurança das pessoas que irão ao estádio.

Cerca de 44 policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), estarão realizando a segurança interna da Arena da Amazônia, após a abertura dos portões.

O policiamento interno vai ser reforçado pelo 1° Batalhão de Choque, Companhia de Operações Especiais (COE), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Os torcedores devem respeitar todos os protocolos, como distanciamento social, uso da máscara e não portar objetos pontiagudos.

Na entrada, todos os 14 mil torcedores devem passar por revista pessoal, sendo proibidos copos, latas, garrafas e objetos de vidro.

Uma previsão de 780 servidores do Estado e da Prefeitura de Manaus devem atuar na segurança pública, na parte de saúde e de vigilância sanitária, bem como no controle de trânsito e controle de ambulantes.

Arena 34 – A SSP-AM lançou a Operação Arena 34, ação integrada entre os órgãos estaduais, municipais e empresa privada de segurança para a realização do jogo. O planejamento inclui ações no perímetro interno e externo do estádio.

Trânsito – Por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, e do diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, o Neot estará empregado durante e após o jogo. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também estará apoiando.