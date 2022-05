Mais de 59 kg de drogas foram apreendidas, em 16 dias, em Manaus

Redação AM POST

Coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a força-tarefa, montada no dia 18 de abril deste ano, registrou, até ontem (03/05), a prisão de 203 pessoas em ações das polícias Militar e Civil, em Manaus. Além disso, foram retiradas 63 armas de fogo das mãos de criminosos e 59 quilos de entorpecentes. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp). A ação de intensificar as operações policiais é uma determinação do governador Wilson Lima.

Sob coordenação do secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a força-tarefa integrada entre as forças de segurança foi deflagrada para enfrentamento de crimes.

“A SSP-AM está trabalhando de maneira integrada nessa força-tarefa, com o intuito de intensificar as ações policiais. A força-tarefa é composta por elementos das polícias Militar e Civil, Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), além da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) e Secretaria de Inteligência (Seai), bem como, o apoio de outros órgãos da esfera federal, estadual e municipal”, disse o secretário.

A força-tarefa envolve as áreas de inteligência, operacional, de monitoramento, estatística e da Polícia Científica da SSP-AM, e atuam em áreas onde há identificação da mancha criminal dos homicídios.

Além disso, o secretário de Segurança Pública determinou que Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforcem o policiamento ostensivo e investigativo, com a intensificação de suas respectivas operações. No início da noite desta quarta-feira (04/05), as ações acontecem simultaneamente na capital para coibir práticas criminosas.

Disque-denúncia: A SSP-AM ressalta a importância da população na resolução dos casos, por meio de denúncias que possam levar a polícia até os autores de crimes na capital.

As informações podem ser repassadas para o sistema de segurança através do número 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24h por dia e a denúncia pode ser feita de maneira anônima.