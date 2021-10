Mais de 600 quilos de pescado ilegal são apreendidos em barco no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do 2º Grupamento de Polícia Militar (GPM), do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreenderam em uma embarcação na manhã desta quarta-feira (13/10), cerca de 549 quilos de pirarucu, 70 quilos de tambaqui ruelo e quatro panos de malhadeira, no município de Beruri, localizado a 173 quilômetros de Manaus.

A apreensão da carga se deu no momento em que as equipes inspecionavam as embarcações ancoradas na orla da cidade. Os policiais interceptaram o responsável pelo barco, que confessou o transporte da mercadoria ilícita. O material seria comercializado em Manacapuru, a 68 quilômetros da capital.

Os pescados das espécies apreendidas, atualmente mantidas sob a Lei do Defeso, foram retirados da Reserva de Preservação Ambiental Piagaçu Purus, no sul do estado.

Após os procedimentos, o proprietário da carga foi encaminhado ao 80° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Já a embarcação e a carga ficaram retidos sob a guarda da Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Beruri.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.