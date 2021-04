Mais de 7 quilos de drogas avaliados em R$ 90 mil são encontrados dentro de TV e micro-ondas no interior do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na madrugada desta quarta-feira (21/04), policiais da Base Arpão apreenderam mais de sete quilos de maconha e pasta base de cocaína em uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação foi registrada durante fiscalizações aos barcos que navegam pelo rio Solimões. A apreensão representa um prejuízo de R$ 90 mil ao crime.

Por volta das 5h, policiais abordaram a embarcação “Estrela de Davi”, oriunda do município de Tefé e com destino a Manaus. Durante a revista da cadela policial Jade, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), as equipes localizaram, no convés principal do barco, próximo a um veículo, um aparelho de ar-condicionado com quatro tabletes de entorpecentes.

Em seguida, a cadela indicou aos policiais que no porão da embarcação, dentro de aparelhos micro-ondas e TV, estavam escondidos mais quatro tabletes de drogas. Após verificarem as câmeras de segurança, as equipes identificaram um homem entregando as encomendas, ainda no município de Tefé.

Os agentes seguem na investigação para capturar o suspeito. O material ilícito, juntamente com o conferente, foram encaminhados ao cartório da Base Arpão.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.