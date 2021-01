Mais de 70 pessoas são detidas desobedecendo o toque de recolher em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O descumprimento das restrições de circulação entre a noite de ontem (21/01) e a madrugada desta sexta-feira (22/1) resultou em 71 pessoas detidas na capital amazonense. As forças de Segurança ainda apreenderam 17 veículos por diversas irregularidades. No estado, a circulação está restrita, por decreto, entre 19h e 6h.

Dois homens foram flagrados, em um veículo, com uma porção de substância entorpecente e uma faca. “O condutor apresentou atitude suspeita e foi abordado por uma viatura da área que está participando da ‘Operação pela Vida’. Durante a busca, conseguimos apreender a porção de maconha, e o passageiro estava com uma faca na cintura”, disse o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Norte. A dupla foi encaminhada ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Jorge Teixeira, zona leste, 63 pessoas foram detidas pelas Polícias Civil e Militar em cinco bares clandestinos. O titular do 30º DIP, delegado Torquato Mozer, informou que a operação começou após os policiais receberem denúncias informando que, em dia de jogos do Campeonato Brasileiro, bares da região estavam funcionando com as portas fechadas para não chamar a atenção dos policiais.

Em outra ocorrência, cinco donos de bares da avenida Itaúba, também no bairro Jorge Teixeira, foram detidos. Já na zona norte, um homem foi detido em um bar no bairro Novo Israel.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, reforçou a importância da ajuda da população para o trabalho das Polícias neste momento. “É muito importante a sua presença, na sua casa, cuidando da sua família, para que a gente possa sair dessa situação caótica que ainda estamos vivendo. Então, é importante que a gente reflita e fique em casa, ajude toda a comunidade a voltar à normalidade”, afirmou.

Trânsito – O Núcleo Especializada em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), fez a apreensão de 14 carros e três motocicletas.

* Com informações da assessoria de imprensa