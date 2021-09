Mais de 700 quilos de pescado ilegal são apreendidos em barco no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Policiais militares e civis da Base Fluvial Arpão apreenderam em uma embarcação, tipo ferry-boat, 721 quilos de pescado ilegal, entre pirarucu e tambaqui, no início da manhã desta terça-feira (14/09). A ação ocorreu nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Dois homens foram detidos por crime ambiental.

Continua depois da Publicidade

As apreensões ocorreram por volta das 5h, durante as vistorias realizadas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões. Segundo o relatório da ocorrência, o pescado foi encontrado no ferry-boat de nome América, oriundo no município de Tefé com destino à capital amazonense.

Ao todo, os policiais conseguiram apreender 259 quilos de pirarucu fresco, 252 quilos de pirarucu seco e 210 quilos de tambaqui, que estavam armazenados em um saco branco, dentro de um freezer.

Dois homens, de 60 e 67 anos, responsáveis pelo pescado ilegal, foram levados à Delegacia de Polícia da Base Arpão, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental. O pescado apreendido também foi apresentado às autoridades na delegacia.

Continua depois da Publicidade

Base Arpão – Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.