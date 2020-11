Mais de dez pessoas são presas por tráfico de drogas em Manaus

Treze suspeitos de crimes foram presos e cinco adolescentes apreendidos durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em Manaus e no interior do estado. Nas ocorrências, também foram apreendidas 247 porções de drogas, três armas de fogo, dez munições, além da quantia de R$ 379 em espécie. Dois carros e uma motocicleta foram localizados.

Os casos foram registrados nos bairros Alvorada, Cachoeirinha, Chapada, Centro, Cidade Nova, Gilberto Mestrinho, Japiim, Jorge Teixeira e Redenção, além dos municípios de Humaitá e Tefé.

Continua depois da Publicidade

Na zona norte de Manaus, no núcleo 5 do bairro Cidade Nova, dois homens com idade entre 22 e 28 anos foram presos por militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com eles foram encontradas 34 porções de drogas do tipo oxi.

Militares da Força Tática prenderam um homem de 28 anos por porte ilegal de arma de fogo. Uma pistola e três munições intactas foram identificadas na ocorrência que foi registrada no bairro Novo Aleixo, zona norte.

Interior – Já no interior do estado, policiais do município de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus) apreenderam dois adolescentes de 15 e 16 anos. Ao todo, 22 trouxinhas de drogas foram encontradas com a dupla.

Continua depois da Publicidade

Veículos localizados

• Carro Corsa, cinza, placa JWN-1536

• Carro Hilux, prata, placa PHE-0326

• Motocicleta Yamaha, branca, placa PHK-2343

* Com informações da Assessoria de Imprensa