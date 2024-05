Mais de meia tonelada de droga é apreendida na tríplice fronteira pelo Exército Brasileiro no AM

Notícias do Amazonas – Durante uma operação de patrulha conduzida pelo 3º Pelotão Especial de Fronteira (3º PEF) do 17º Batalhão de Infantaria de Selva (17º BIS), ocorrida nas imediações da comunidade Capana, no Amazonas, fronteira com a Colômbia, cerca de 544 quilos de drogas semelhantes ao Skunk foram apreendidos, ocasionando um prejuízo de 11 milhões de reais as práticas delituosas.

O 3º PEF foi alertado pelo Pelotão Colombiano de La Pedrera, após receber informações de moradores locais sobre a possível presença de indivíduos suspeitos na região. Os militares permaneceram em posição estratégica por vários dias, até que avistaram uma embarcação próxima à comunidade Capana, onde dois suspeitos, ao perceberem a presença das autoridades, fugiram para a mata.

Após a abordagem, foram descobertos 544 quilos de substância ilícita, com características similares ao Skunk, avaliados em aproximadamente 11 milhões de reais. Todo o material apreendido foi rebocado até o 3º PEF, onde foi devidamente pesado e armazenado para procedimentos posteriores.

*Com informações da assessoria