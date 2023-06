Na manhã desta quinta-feira, 15, a Polícia Federal (PF), em ação conjunta com Companhia de Operações Especiais da Policia Militar do Estado do Amazonas – COE/PM/AM, apreendeu 600 quilos de drogas durante patrulhamento nas proximidades do município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Segundo informações da PF, a apreensão ocorreu próximo a fronteira do Brasil com a Colômbia. Aproximadamente 600 quilos de maconha do tipo skunk foram encontradas em duas embarcações.

Os entorpecentes estavam escondidos na floresta, nas mediações em que estavam atracados os barcos. Os criminosos fugiram antes da chegada da equipe no local. Foi instaurada uma investigação para análise da procedência do material encontrado.

De acordo com os agentes, a principal região de produção da maconha do tipo skunk é o Vale de Cauca, na Colômbia.

