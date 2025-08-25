A notícia que atravessa o Brasil!

Mais de mil celulares roubados aguardam devolução no 5º edital do Programa RecuperaFone

Programa da SSP-AM já reduziu em até 24% os registros de roubo de celulares em Manaus, segundo dados oficiais.

Por Beatriz Silveira

25/08/2025 às 18:47

Notícias de Manaus – A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) publicou, nesta segunda-feira (25), o 5º edital do Programa RecuperaFone, que convoca 1.035 pessoas para a restituição de celulares recuperados pelas forças de segurança. Em apenas nove meses de funcionamento, o programa já identificou 2.338 proprietários e devolveu mais de 1.900 aparelhos aos seus donos.

A entrega dos celulares será realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede do RecuperaFone, situada no Conjunto Celetramazon, Rua 7, nº 11, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Desde a implantação do programa, em setembro do ano passado, as forças policiais já apreenderam 6.500 aparelhos em 33 operações e 91 fiscalizações em lojas e assistências técnicas suspeitas. As ações resultaram ainda em 94 prisões de pessoas envolvidas em crimes como roubo, furto e receptação.

Segundo a SSP-AM, dos nomes listados no novo edital, 439 correspondem a celulares recuperados nas operações mais recentes. Os demais são de editais anteriores e permanecem disponíveis para retirada. A lista completa pode ser acessada no site oficial da Secretaria: www.ssp.am.gov.br.

O impacto das ações do RecuperaFone já é visível. Entre janeiro e julho deste ano, os registros de roubo de celulares caíram 23% em todo o estado e 24% apenas na capital. O resultado positivo também fez Manaus deixar o ranking nacional das cidades com maior incidência desse tipo de crime, conforme aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado em julho.

Com os números alcançados, o programa se consolida como uma importante ferramenta de combate ao roubo de celulares, reforçando a sensação de segurança para a população amazonense.

