Mais de R$ 48 mil são apreendidos em madeiras ilegais no Amazonas

13m² de madeira serrada e 20 metros estéreo de madeira tipo lenha foram apreendidos em ocorrências distintas nesta quinta-feira (15), na Rodovia AM-070 e no município de Manacapuru (distante 68 quilômentros da cidade de Manaus).

As ações ocorreram por meio de policiais militares do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas. No primeiro momento, um caminhão com a carga de lenha foi avistado pelos agentes em patrulhamento na rodovia Am-070, momento em que pergutaram do motorista sobre a procedência da madeira.

O homem, por sua vez, apresentou uma documentação que não estava de acordo com a legislação ambiental vigente. Por conta disso, R$ 46 mil em estéreo tipo lenha foram apreendidos.

Já no município de Manacapuru, o Batalhão Ambiental recebeu uma denúncia sobre um funcionamento irregular de uma serralheria. No local, mais de R$ 2 mil em madeiras serradas foram apreendidas e o proprietário foi encaminhado para uma delegacia de policia.