Mais de R$ 900 mil em ouro ilegal é apreendido na Manaus Moderna

Redação AM POST

A ação “Pronta Resposta”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreendeu cerca de R$ 900 mil em ouro ilegal durante vistoria a uma embarcação no Porto da Balsa Laranja, Termina Ajato, na Manaus Moderna, no bairro Centro, zona sul da cidade. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (27/04). Dois homens foram presos na ocorrência, que resultou na apreensão de 2 quilos de entorpecentes e aproximadamente 3 quilos de ouro.

Após uma denúncia anônima, os policiais seguiram para o local por volta das 6h. Após uma ampla varredura no setor de encomendas, os policiais encontraram dois tabletes de supostamente oxi e maconha e o ouro ilegal. O material pertencia a um homem de 43 anos, que já tinha passagem pela polícia pelo crime de ameaça.

Outro homem, de 24 anos, responsável pela embarcação, também foi preso. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. O homem que portava o ouro foi apresentado na sede da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. O material está avaliado em R$ 902.928,00.

Denúncias – Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

* Com informações da assessoria de imprensa