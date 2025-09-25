A notícia que atravessa o Brasil!

Mais de R$14 milhões em ‘prejuízo’: traficantes entram em desespero após grande apreensão de drogas em Manaus

Material estava escondido em uma serralheria no bairro Mauazinho.

Por Marcia Jornalist

25/09/2025 às 06:32

Notícias Policiais –Uma operação policial registrada na última terça-feira (23) no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus, culminou na apreensão de uma substância entorpecente avaliada em cerca de R$ 14 milhões, segundo dados divulgados pelas autoridades locais.

O caso ganhou notoriedade não apenas pelo valor estimado, mas pelas peculiaridades do local da apreensão, pelos indícios de logística e pelo fato de que nenhum suspeito foi detido até o momento.

O que foi apreendido

De acordo com o Major Almir Nascimento, subcomandante da ROCAM (Rondas Ostensivas Cândido Mariano), a ação partiu de uma denúncia anônima recebida via WhatsApp, segundo a qual um suspeito estaria embalando drogas em uma marcenaria situada na região. Ao serem localizados, os policiais encontraram 757 tabletes de entorpecentes, além de celulares e materiais utilizados para embalagem.

O material foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (14º DIP) para procedimentos de perícia e investigação. Até o momento, não houve prisões durante a ação policial. As autoridades informaram que as investigações continuam ativas no intuito de identificar os responsáveis pela carga e determinar sua origem.

O impacto da apreensão se dá não só pela quantidade física de drogas, mas pela estimativa financeira expressiva: R$ 14 milhões em entorpecentes representa uma operação de grande escala, com indícios de organização bem estruturada. Essa cifra evidencia que a rede envolvida pode ter conexões regionais ou interestaduais, ou até internacionais.

Porém, apesar da magnitude da operação, ainda há lacunas expressivas: nenhum suspeito foi detido até agora, o que demonstra os desafios enfrentados pelas polícias em operações desse porte, sobretudo no desvendamento de redes criminosas que muitas vezes funcionam com grau de ocultação elevado.

Também se destaca o uso de marcenaria como fachada para embalagem de entorpecentes — uma estratégia que sugere preocupação com a camuflagem e tentativa de minimizar suspeitas. Além disso, os celulares apreendidos podem conter dados cruciais para as investigações, como contatos, rotas, números usados por traficantes etc.

Essa ação reforça a importância de denúncias e de mecanismos de inteligência no combate ao tráfico de drogas. O fato de a própria comunidade ou cidadãos fornecerem pistas pode ser decisivo para operações bem-sucedidas.

Para os moradores da região do Mauazinho, a apreensão visa tranquilizá-los, mas também escancara o quanto o tráfico pode estar integrado a espaços que são parte da vida cotidiana (como uma marcenaria).

