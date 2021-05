Mais de sete quilos de maconha avaliados em R$ 112 mil são apreendidos no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (06/05), policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam mais de sete quilos de drogas em uma embarcação oriunda do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), que tinha como destino a capital amazonense.

A embarcação “Letícia Sofia” foi abordada pelos policiais por volta das 5h30, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Durante a revista, com a ajuda do cão policial Tayson, da Companhia Independente com Cães (CIPCães), foram encontrados sete tabletes de maconha tipo skunk que estavam cobertos com um material de látex, escondidos atrás de um bebedouro.

A apreensão da droga, pesando mais de sete quilos, representa um prejuízo de R$ 112 mil ao crime. O material ilícito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão. O comandante da embarcação também foi levado à unidade policial para prestar esclarecimentos.

Base Arpão – Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).