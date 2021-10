Mais de1.500 agentes atuam para garantir a segurança durante jogo entre Brasil e Uruguai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), está coordenando todo o esquema de segurança montado para o jogo entre Brasil e Uruguai, válido pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, que acontece na noite desta quinta-feira (14/10) na Arena da Amazônia. Ao todo, mais de 1.500 agentes atuam na operação Arena 33.

Dos órgãos que compõem o sistema de segurança estadual, são mais de 500 agentes entre policiais militares, policiais civis, bombeiros e agentes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot), do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), garantindo a segurança das pessoas que irão para o estádio.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) foi ativado às 18h, para monitorar todo o interior da Arena, além do perímetro externo.

“Já alinhamos a estratégia para agora, para essa parte que é o jogo, propriamente dito. E estamos aqui com um esquema de segurança muito grande. São mais de 1.500 agentes, são centenas de viaturas não só aqui dentro da Arena, mas no entorno aqui da Arena, tudo para que o jogo possa transcorrer com a maior segurança possível”, explicou o secretário.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) montou a Delegacia de Apoio a Grandes Eventos (Dage), central de flagrantes que vai atender possíveis ocorrências dentro do estádio, atuando com nove servidores, sendo seis investigadores, dois escrivães e um delegado responsável. Além da Dage, ocorrências que surgirem na área externa da arena serão encaminhadas ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que será base principal de atendimento, bem como ao 19° DIP, que funcionará como base de apoio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) trabalha com cinco viaturas, entre elas uma auto bomba tanque (ABT) para combate incêndios e salvamentos; unidade de resgate (UR) para atendimento pré-hospitalar; e auto rápido (AR) para coordenação da operação.

Trânsito – Por determinação do secretário de Segurança Pública, general Mansur, e do diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, o Neot está empregado de diversas maneiras, desde as escoltas das delegações, até o apoio ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

“Além disso, o Neot está apoiando com os nossos veículos pesados, nossas plataformas, em diversos pontos estratégicos, para caso haja alguma pane mecânica nos veículos das confederações e das equipes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol)”, disse Victor Mansur, coordenador-geral do Neot.