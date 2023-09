Mais mulheres registram denúncia contra dentista preso por estupro

O dentista Gustavo Najjar, de 37 anos, foi preso na última terça-feira (12) em Brasília sob a acusação de estuprar uma paciente em seu consultório. Porém, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, as investigações revelaram que o profissional importunou sexualmente outras sete mulheres. Um dos casos ocorreu apenas um dia antes de sua prisão.

Segundo o delegado-chefe da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), João de Ataliba, além do caso de estupro, que ocorreu no consultório do dentista em um shopping no centro de Brasília, outras três mulheres formalizaram denúncias de importunação sexual contra Najjar. Além disso, mais quatro vítimas entraram em contato de forma anônima com a delegacia após sua prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dentista, de acordo com a polícia, não realizava mais consultas odontológicas, apenas procedimentos estéticos como harmonização facial.

O caso mais recente ocorreu na segunda-feira (11), um dia antes da prisão do dentista. Uma jovem de 21 anos, que preferiu não se identificar, relatou às autoridades que havia conversado com Najjar pela internet e marcado uma avaliação para um procedimento estético em seu consultório, localizado em um shopping no centro de Brasília.

A jovem descreveu em seu depoimento que, durante a avaliação, o dentista pediu para examinar seu corpo e pegou a mão dela e a colocou no órgão genital dele. No entanto, ela conseguiu se defender e impedir o abuso. A denúncia da jovem contribuiu para a identificação de outros casos e para o fortalecimento das investigações contra Najjar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gustavo Najjar foi interrogado nesta quinta-feira (14), mas ficou em silêncio. A prisão temporária vale por 30 dias, mas pode ser convertida para preventiva, sem prazo determinado.

A Polícia Civil do Distrito Federal está empenhada em identificar e ouvir todas as vítimas que podem ter sido importunadas pelo dentista. Através do número de telefone divulgado durante as investigações, outras mulheres que tenham histórias semelhantes foram encorajadas a entrar em contato para formalizar denúncias. O objetivo é garantir que todas as vítimas recebam justiça e que o criminoso seja devidamente punido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) afirmou que repudia “qualquer manifestação de violência, sobretudo quando se trata de alegações de abuso sexual”. O conselho informou ainda que não foi notificado oficialmente sobre o caso e que, assim que receber a notificação, “realizará a apuração minuciosa, rigorosa e imparcial dos fatos, assegurando aos envolvidos todas as garantias constitucionais e legais”.

Redação AM POST*