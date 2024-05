Mais um assassinato é registrado em rip-rap na Compensa, em Manaus; veja vídeo

Em menos de 2h, mais um assassinato é registrado em um rip-rap no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros, na tarde deste sábado (12), e caiu dentro do córrego.

Em um vídeo, gravado por moradores da área, é possível ver uma familiar do homem desesperada tentando tira-lo da água, mas o homem já está morto. As circunstâncias do assassinato não foram divulgadas.

No final da tarde de sexta-feira (10), um ex-presidiário identificado como Andrei de Souza da Silva, de 31 anos, foi brutalmente assassinado no final da tarde desta sexta-feira (10), no beco São João, também na Compensa.

De acordo com testemunhas, o homem estava caminhando no rip-rap quando foi surpreendido por um grupo de homens que efetuaram vários tiros contra ele.

Ambos os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o vídeo