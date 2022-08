Mais um envolvido em esquema de trocar máquinas de cartão e roubo é preso em Manaus

Redação AM POST

Durante a terceira fase da Operação Fake Machine, deflagrada nesta segunda-feira (29/08), por volta do meio-dia, policiais civis do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam Marcus Vinícius Franco dos Santos, de 21 anos, por envolvimento nos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa envolvendo a troca de máquinas de cartão. Ao todo, durante todas as fases da operação, sete pessoas já foram presas.

O delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, informou que Marcus Vinícius era um dos principais articuladores do grupo criminoso e era conhecido como “Operador das máquinas falsas”. Ele foi preso no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

“O infrator era responsável por recrutar pessoas em uma espécie de pirâmide, por meio de promoções de planos de TV a cabo ou oferecendo dinheiro. Marcus Vinícius conseguia os dados pessoais dessas pessoas e os utilizava para abrir contas bancárias e empresas”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, o indivíduo mapeava os estabelecimentos comerciais, em seguida, se dirigia a esses locais, onde aproveitava o momento de distração dos funcionários para realizar a troca das máquinas de cartão. Depois disso, os valores eram enviados para as contas falsas, criadas em nome de “laranjas”.

Diligências

A operação já dura seis meses e resultou nas prisões de sete infratores. “Vamos dar continuidade às investigações a fim de localizar e prender outras pessoas envolvidas nessa prática criminosa”, afirmou Leonardo Marinho.

Procedimentos

O indivíduo responderá por furto mediante fraude e associação criminosa. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.