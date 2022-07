Mais um envolvido no assassinato de diretor de escola dentro de motel é preso em Manaus

Redação AM POST

Uma quarta pessoa, não identificada, foi presa na noite desta quinta-feira (28), suspeita de participação na morte do professor da Semed, Mário Nunes de Moraes, de 40 anos, no motel Paris, no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, durante as investigações, uma das quatro pessoas detidas no caso, foi liberada. Vale lembrar que nenhuma teve o nome divulgado.

Mais informações sobre o caso não foram repassadas, para não atrapalhar o andamento das investigações.