Mais um suspeito no roubo de R$ 700 mil de empresário se entrega a polícia em Manaus

As investigações apontam que o delito foi executado por um grupo especializado em sequestros.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 15:39 - Atualizado em 22/09/2025 às 17:53

Notícias Policiais –  Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (22) por envolvimento no sequestro de um empresário de 74 anos, do ramo odontológico, crime que resultou na extorsão de R$ 700 mil. O caso ocorreu em 10 de setembro, na rua Gabriel Gonçalves, bairro Aleixo, zona sul de Manaus. Com a prisão, chega a cinco o número de capturados ligados à empreitada criminosa, segundo o delegado Cícero Túlio, do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As investigações apontam que o delito foi executado por um grupo especializado em sequestros. O filho adotivo da vítima, integrado à organização, idealizou a ação e repassou aos comparsas as informações sobre o deslocamento do empresário. A motivação, conforme a autoridade policial, seriam dívidas relacionadas a drogas. O filho e outros três suspeitos já haviam sido presos entre 11 e 15 de setembro.

O homem detido hoje havia tido sua imagem divulgada como participante direto no crime. A ampla repercussão o levou a se apresentar à delegacia acompanhado de advogado, ocasião em que a ordem de prisão foi cumprida. Permanecem foragidos José Rodrigues de Souza Júnior, 34, e Normando Alves da Silva Neto, 33, citados como executores diretos. Todos os envolvidos possuem antecedentes por diversos delitos, e a polícia reforça a divulgação de suas imagens para retirá-los de circulação.

Informações sobre o paradeiro de José e Normando podem ser repassadas de forma anônima pelos canais: (92) 9118-9177 (Disque Denúncia do 1º DIP), 197, WhatsApp (92) 3667-7575, e-mail [email protected], ou 181 (SSP-AM).

O preso responderá por extorsão mediante sequestro, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

